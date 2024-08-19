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Galatasaray'a gelecek mi? Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan transferi için açıklama var

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan ve Barcelona'dan ayrılmayı kabul ettiği iddia edilen İlkay Gündoğan ile ilgili konuştu. İlkay'ın her takımın gündeminde olabileceğini belirten Özbek, "Yalnız biz Barcelona kadrosunda var mı, yok mu teyit edemedik. Galatasaray her zaman iyi futbolcunun peşindedir. Bendeki bilgi İlkay'ın hala Barcelona'da kalmak istediği yönünde" ifadelerini kullandı.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in, İlkay Gündoğan ile görüşme yaparak oyuncuya düzenli forma şansı vermeyeceğini ilettiği ve yıldız futbolcunun da takımdan ayrılmayı kabul ettiği iddia edilmişti. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan tecrübeli futbolcu için başkan Dursun Özbek'ten açıklama geldi.

"BENDEKİ BİLGİ BARCELONA'DA KALMAK İSTEDİĞİ YÖNÜNDE"

TRT Spor'a konuşan Dursun Özbek, "İlkay Gündoğan her takımın gündeminde olabilir. Yalnız biz Barcelona kadrosunda var mı, yok mu teyit edemedik. Galatasaray her zaman iyi futbolcunun peşindedir. Bendeki bilgi İlkay'ın hala Barcelona'da kalmak istediği yönünde" dedi.

AYRILMAYI KABUL ETTİĞİ İDDİALARI VAR

İspanyol basınından Cadena Ser'in haberine göre; Barcelona, 30 Ağustos'tan önce ayrılması için İlkay Gündoğan'a baskı yapıyor. Haberde, Katalan ekibine yıllık maliyeti 18.75 milyon euro olan İlkay Gündoğan'ın, takımdan ayrılmayı kabul ettiği kaydedildi.

BARCELONA KARİYERİ

Barcelona, İlkay Gündoğan'ı 2023-24 sezonu başında renklerine bağlamış ve 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Geçtiğimiz sezon Barcelona ile toplam 51 maça çıkıp 4180 dakika süre alan deneyimli futbolcu 5 gol, 14 asistlik skor katkısı vermişti.

MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

33 yaşındaki Türk asıllı Alman Futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. İlkay, açıklamasında "Bir süre düşündükten sonra, milli takım kariyerimi sonlandırmanın zamanı geldiğine karar verdim. Ülkemi temsil ederek çıktığım 82 milli maçın her birini büyük bir gururla hatırlıyorum" dedi. Tecrübeli orta saha, Almanya Milli Takımı'nı taraftar olarak desteklemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi. Almanya Milli Takımı formasıyla 82 maça çıkan İlkay Gündoğan, 19 gol kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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