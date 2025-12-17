Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi ile yola devam etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda harekete geçen Dursun Özbek, 32 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme ve toplamda 18 milyon euro kazanabileceği yeni bir teklif sunacak.
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'ye 3 yıllık yeni sözleşme teklif ediyor.
- Teklif edilen yeni sözleşme, Icardi'ye 6 milyon euro net ücret öngörüyor.
- Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 109 maçta 69 gol attı ve 22 asist yaptı.
Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki golcü oyuncu Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
DURSUN ÖZBEK ICARDI'NİN KALMASINI İSTİYOR
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son 3 şampiyonlukta da büyük payı olan Mauro Icardi'nin sezon sonuna sona erecek sözleşmesini yenileyerek yıldız isimle yola devam etmek istiyor.
3 YILLIĞINA 18 MİLYON EURO
Bu doğrultuda deneyimli başkan, Arjantinli oyuncunun takımda kalması için kollarını sıvadı. Galatasaray'ın şu anda 10 milyon euro net ücret kazanan Icardi'ye 6 milyon euro'dan 3 yıllık yeni sözleşme sunacağı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Icardi'nin bu teklife onay vermesini beklediği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 21 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 8 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılarda dördüncü sezonunu geçiren Mauro Icardi, Galatasaray forması altında toplamda 109 maça çıktı ve 69 gol, 22 asistlik performans ortaya koydu.