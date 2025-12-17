Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki golcü oyuncu Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

DURSUN ÖZBEK ICARDI'NİN KALMASINI İSTİYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son 3 şampiyonlukta da büyük payı olan Mauro Icardi'nin sezon sonuna sona erecek sözleşmesini yenileyerek yıldız isimle yola devam etmek istiyor.

3 YILLIĞINA 18 MİLYON EURO

Bu doğrultuda deneyimli başkan, Arjantinli oyuncunun takımda kalması için kollarını sıvadı. Galatasaray'ın şu anda 10 milyon euro net ücret kazanan Icardi'ye 6 milyon euro'dan 3 yıllık yeni sözleşme sunacağı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Icardi'nin bu teklife onay vermesini beklediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 21 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 8 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılarda dördüncü sezonunu geçiren Mauro Icardi, Galatasaray forması altında toplamda 109 maça çıktı ve 69 gol, 22 asistlik performans ortaya koydu.