Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğa ulaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

''SONUNDA İYİ OLAN BİZ KAZANDIK''

Sezonu değerlendiren Dursun Özbek, rakipleri Fenerbahçe'ye gönderme yaparak "Çok çetin bir sezon geçirdik. Yalanlarla, algılarla dolu bir sezon geçirdik. Sonunda iyi olan yine biz kazandık. Biz 5. yıldızı taktık. Adnan Başkan sürekli yanımda oldu. Ona da teşekkür ederim." dedi.

ADNAN POLAT'IN AÇIKLAMALARI

Eski başkanlardan Adnan Polat, Dursun Özbek'i kutladı ve "Bu şampiyonluklar zor oluyor, başkan ve ailesinin neler çektiğini iyi bilirim. Herkes kutlamak ister. Başkan ise eve gidip dinlenmek ister." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek sözlerini "Tercüman oldun bana, teşekkür ederim." diyerek tamamladı.