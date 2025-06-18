Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Sinsiler, yalancılar

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Sinsiler, yalancılar
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Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Sinsiler, yalancılar
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyon olarak tamamladıkları sezonla ilgili açıklamalarda bulundu ve "Sezon boyunca akıl almaz yalanlarla, sinsi planlarla ve tuzaklarla karşı karşıya bırakıldık. Ama ne yaparlarsa yapsınlar sahada iyi olan, mücadele eden kazandı. Sonunda yine iyiler kazandı." dedi.

Süper Lig devi Galatasaray Kulübünün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

"SAHADA İYİ OLAN KAZANDI"

"Zorlu bir sezonu geride bıraktık. En büyük zorluk, sahada yapmak istediğimiz mücadeleyi sürekli saha dışına çekmeye çalışanlaraydı. Sezon boyunca akıl almaz yalanlarla, sinsi planlarla, tuzaklarla karşı karşıya bırakıldık. Ne yaparlarsa yapsınlar sahada iyi olan, mücadele eden kazandı. Sonunda yine iyi olanlar kazandı."

"Tüm bu zorlu süreçte yanımızda olan tüm üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray'ın başka hiçbir kulüpte göremediğimiz değerleriyle bizi gerektiğinde eleştirdiniz, yanımızda oldunuz. Göreve geldiğimden bu yana sevgi ve saygı ortamının en önemli destekçisi oldunuz. Her zaman yanımızda olan taraftarlarımız, stadyumumuzu herkesin hayran olduğu ortama çeviren kardeşlerime teşekkürlerimi gönderiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde sahamızdaki her maçta birlikte mücadele edeceğiz, hedeflerimize birlikte ulaşacağız."

"HEDEFİMİZDE SADECE ŞAMPİYONLUK YOK"

"Tabii ki kupaları kazandık diye bize durmak yok. Şimdi daha çok çalışacağız. Bizim büyük hayallerimiz, gücümüz ve irademiz var. Galatasarayımız'ı çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyduğumuz şekilde bırakmak için hiç durmayacağız. Hedefimizde sadece şampiyonluk yok. Kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedef yani Türk olmayan takımları yenmek var. İnanıyoruz, başaracağız!"

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Yanak okşatan sinek ikili ironi yapıyor bence bu sözüyle. Göreve geldi geleli helal şampiyinluğu yok her türlü pislik barındırıyor soruşturma yok, ligin galibi ligin ilk haftasından belli oluyor ses seda yok Futbolu sahada değil masada kazanıyor bu eleman trolleri inanır bu hikayelerine

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Haber Yorumları4xzbm8c2yp:

uyanmaz sıkılmaz

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