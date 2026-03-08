Dursun Özbek'ten derbi galibiyeti sonrası prim müjdesi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, rakibini Victor Osimhen'in attığı golle 1-0 mağlup ederek kritik bir zafere imza attı.

ZİRVEDE PUAN FARKI 7'YE ÇIKTI

Galatasaray, derbiden galibiyetle ayrılarak zirvedeki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 19. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 4 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, puanını 61'e çıkardı. Haftaya Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren "Cimbom" maç fazlasıyla puan farkını 7'ye yükseltti.

FUTBOLCULARA 1.5 MİLYON EURO PRİM

Derbi galibiyetinden memnun kalan sarı-kırmızılı yönetim, takımın derbi başarısını ödüllendirdi. Dursun Özbek yönetimi, maç sonrası futbolcular için toplam 1.5 milyon euro prim açıkladı. Bu karar, karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyunculara bildirildi.