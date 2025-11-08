Dursun Özbek'ten bomba Fransızca röportaj

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Yılın Frankofon Kişiliği" ödülüne layık görülmesinin ardından Fransa Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende dikkat çeken bir röportaj verdi. Özbek'in Fransızca yaptığı açıklamalar, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE ANLAMLI ÖDÜL

Fransız dili ve kültürünün gelişimine katkıda bulunan isimlere verilen "Yılın Frankofon Kişiliği" ödülünü alan Dursun Özbek, törenin ardından Fransa Büyükelçiliği yetkilileriyle kısa bir söyleşi gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın uluslararası vizyonuna ve kültürel köprü rolüne değinen Özbek, Fransızca olarak yaptığı konuşmada Galatasaray Lisesi'nden aldığı eğitimin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

FRANSIZCA RÖPORTAJ VİRAL OLDU

Özbek'in akıcı Fransızcasıyla verdiği röportaj, Galatasaray taraftarları başta olmak üzere sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kullanıcılar, "Başkan karizmasıyla yine farkını ortaya koydu" ve "Tam bir Galatasaraylı duruşu" yorumlarında bulundu.