Dursun Özbek'ten Bahis Tartışmalarına Cevap: 'Türk Futbolu İçin Faydası Var'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bahis oynadığı tespit edilen hakemler hakkında yapılan soruşturmaların hızlı şekilde sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı. Türk futbolunun bu tür olaylardan zarar gördüğünü ifade eden Özbek, araştırmaların Türk futbolu için faydalı olacağını belirtti.

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, "En süratli şekilde bu araştırmaların, soruşturmaların yapılıp, kararın verilmesi lazım. Galatasaray böyle bir şeyi kabul edemez. Böyle bir şeyin araştırılması, ortaya çıkarılmasının da Türk futbolu için faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü, Pasifik GYO ile birlikte Next Level Kemer Projesi'ni tanıtmak için özel bir lansman düzenledi. Lansmanda bahis oynadığı tespit edilen hakemler hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gözüken hususun da iç açıcı olmadığına değindi. Özbek, "Bahisle ilgili söyleyecek fazla bir şey yok. Kurum olarak görüşmelerimizi yaptığımız duyurularla Türk futbol camiasına, herkse anlattık. Gerçekten olacak gibi değil. Özellikle soruşturmanın sonunu beklemek lazım. Gözüken husus iç açıcı değil. Bu işi Türkiye Futbol Federasyonu yürütüyor. Bu konuda her seviye destek vereceğimizi açıkladık. Bunun çabuk bitmesinde fayda var. Çünkü gördüğünüz gibi sadece Türk basınında değil, Avrupa basınında da bu iş çok konuşuluyor. Bunun Tük futbolunun lehine olduğunu düşünmüyorum. En süratli şekilde bu araştırmaların, soruşturmaların yapılıp, kararın verilmesi lazım. Galatasaray böyle bir şeyi kabul edemez. Böyle bir şeyin araştırılması, ortaya çıkarılmasının da Türk futbolu için faydalı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
