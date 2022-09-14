Dursun Özbek'ten Galatasaray'ın mali durumuyla ilgili açıklama: Bu borç yüküyle başarılı olamayacağımızı düşünüyorum

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Özbek, Galatasaray'ın içerisinde bulunduğu mali durumla ilgili olarak, "Galatasaray'ın taşıdığı borç ve yüksek maliyet yüküyle başarılı olamayacağını düşünüyorum." açıklamalarında bulundu.

Şu sıralar Galatasaray Olağan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Dursun Özbek geçen günlerde yaptığı önemli açıklamalara bugün de devam ediyor. Dursun Özbek Galatasaray'ın mali durumuna dikkat çekiyor.

SÖZ VERDİĞİM PROJELER VAR

Dursun Özbek, "Benim Galatasaray için söz verdiğim projelerim var. Bu projelerin hayata geçirilmesini istiyorum. Toplanan parayı bloke olarak bir hesapta tutmayı düşünüyoruz, bunun dışındaysa planlarımız için kullanmayı hedefliyoruz.

"BAŞARILI OLAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bunlar Galatasaray için çok önemlidir değerli Galatasaraylılar. Sportif anlamda bunlar çok önemli gözüküyor, yoksa Galatasaray'ın taşıdığı borç ve yüksek maliyet yüküyle başarılı olamayacağını düşünüyorum." dedi.