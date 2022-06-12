Dursun Özbek seçildi işin rengi değişti! Arda Turan'ın geleceği belli oldu - Haberler

Akşam'ın haberine göre, futbola veda etmeye hazırlanan tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın, Fatih Terim'in göreve gelmesi halinde teknik ekibinde yer alacağı öğrenildi. Dursun Özbek ve yönetim ekibinin teknik direktör adayları arasında Fatih Terim ve Okan Burak yer alıyor.

2. DURSUN ÖZBEK DÖNEMİ

Galatasaray'da Dursun Özbek ikinci kez başkanlığa seçildi. Eşref Hamamcıoğlu ile kıyasıya bir yarış içerisine giren Özbek, son iki sandıkta öne geçerek seçimi kazandı. Özbek ve ekibi teknik heyeti belirledikten sonra transfer çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayacak.

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