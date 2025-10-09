Dursun Özbek, Mardin 1969 Spor'u Ziyaret Etti

Haberler

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Mardin 1969 Spor'un antrenmanını izleyerek futbolculara yeni sezonda başarı diledi. Ziyarette, Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat da yer aldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, çeşitli ziyaretler için geldiği Mardin'de, Mardin 1969 Spor'u antrenman yaptığı Kızıltepe İlçe Stadı'nda ziyaret ederek, kulübün teknik heyeti ve futbolcularıyla bir araya geldi. Özbek'e, Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Adnan Polat da eşlik etti. Özbek, futbolculara yeni sezonda başarılar diledi. Ziyarette ayrıca Mardin Vali Yardımcıları Hasan Kurt ve İbrahim Engin Şenay, Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar, Asbaşkan Veysi Duyan ve Başkan Yardımcısı Polat Kasap da yer aldı.

