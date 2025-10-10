Haberler

Dursun özbek: Kerem transferi için inceleme başlatıldı

Dursun özbek: Kerem transferi için inceleme başlatıldı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile iddia edilen çifte sözleşmesi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun inceleme başlattığını belirtti. Özbek, "TFF inceleme başlattı, FIFA ve UEFA'da da bunun cezai örnekleri var" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadın basketbol takımı için düzenlenen sponsorluk imza töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, son günlerde büyük yankı uyandıran Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile yaptığı iddia edilen çifte sözleşme konusuna dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

"FENERBAHÇELİ YÖNETİCİNİN AÇIKLAMASI ALENİYET KAZANDIRDI"

Basın toplantısında konuyla ilgili gelen soruya yanıt veren Dursun Özbek, sürecin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yakından incelendiğini belirtti.

Özbek, "Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama, tartışmaya gerek bırakmadan aleniyet kazandırmıştır. Ne yaptıklarını kulüp olarak, nasıl bir sözleşme yapıldığını kendileri açıkladılar zaten. TFF Başkanımız Sayın Hacıosmanoğlu'nun bu konudaki hassasiyetini biliyoruz. Konunun takipçisi olacağını defalarca ifade etti" dedi.

"FIFA VE UEFA'DA BU TÜR OLAYLARIN CEZASI VAR"

Dursun Özbek, bu tür uygulamaların yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası arenada da ciddi yaptırımlar doğurduğuna dikkat çekti.

Özbek, "Konu sadece Türkiye içerisinde konuşulan bir konu değil; FIFA ve UEFA nezdinde de yaptırımları var. Fransa ve İngiltere'de benzer olaylarda kulüplere ceza uygulandığını hatırlarsak, bu durumun ne kadar ciddi olduğunu görürüz. Değerli TFF Başkanımızın da bu konuda bir çalışma başlattığını biliyorum. Bu mesele sadece bir kulüp değil, Türk futbolunun bütününü ilgilendiren bir sorundur" ifadelerini kullandı.

"TEK BİR KULÜP DEĞİL, TÜM FUTBOLUN MESELESİ"

Konunun yalnızca Fenerbahçe veya Galatasaray üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan başkan, "Çetin bir rekabet içinde tüm kulüpler; şampiyonluk yarışı, kümede kalma mücadelesi, harcama limitleri. Tüm bunlara doğrudan etki eden bir durumdan bahsediyoruz. Konuyu bir ya da iki kulüp bazında değil, Türk futbolunun genel sorunu olarak ele almak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (3)

Ersin:

fener bahçenin ne zaman temiz bir işi var

3
7
yanıtYanıtla
Savaş Esentürk:

Ali Koç gitti artıkları Fenerbahçe'de problem yaratmaya başladı

3
1
yanıtYanıtla
Babayaro:

GS nin bahis sitesi sponsorluğu ve karaborsa bilet olayı ile ilgili niye soruşturma başlatılmadi ?? sinek ikili siz FB ile uğraşacak çapta değilsiniz

0
0
yanıtYanıtla
