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Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı göndererek Jose Mourinho'yu takımın başına getirmesi hakkında konuştu. Özbek, "Okan Buruk'un Galatasaray için ne ifade ettiği belli. Diğer takımların ne yaptığı da önemli. Mesela niye Jose Mourinho? 99 puan alan İsmail Kartal gönderildi. Sezon başında bunu söyleseler ne derdiniz? Asıl irdelenmesi gereken konular bunlar" açıklamasını yaptı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile yollarını ayırarak Jose Mourinho'yu takımın başına getirmesiyle ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.

"BU AŞI HER YÖNÜYLE TUTMUŞTUR"

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, " Okan Buruk, Galatasaray'ın evladı. Son derece başarılı, uzun yıllar da Galatasaray'a hizmet edecek. Galatasaray'la özdeşleşmiş ve Galatasaray aşığı bir arkadaş. Değerlendirmeyi rakip takımların ne yaptığına bakarak yapmak lazım. Rakip takımlarda da kendi takımları içinde yetişmiş isimler var ama bir türlü olmuyor. Galatasaray'ın büyüklüğü, Galatasaraylıların aidiyet duygusu başarıyı getiren en önemli faktör. Bizim Galatasaray'a getirdiğimiz bu aşı her yönüyle tutmuştur" dedi.

"NEDEN MOURINHO? BUNU DÜŞÜNMEK LAZIM"

Jose Mourinho ve İsmail Kartal ile ilgili de konuşan Özbek, " Okan Buruk'un Galatasaray için ne ifade ettiği belli. Diğer takımların ne yaptığı da önemli. Mesela niye Jose Mourinho? 99 puan alan İsmail Kartal gönderildi. Sezon başında bunu söyleseler ne derdiniz? Asıl irdelenmesi gereken konular bunlar" diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho İsmail Kartal Dursun Özbek Galatasaray Fenerbahçe Okan Buruk Aşı Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (7)

N null:

sananeeeeeee

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İsmail Sari:

doymassan yaprağımı ye

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pusatalfa:

okuduğuna göre ona ne değilmiş be nulo

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MR CAMEL:

kıskandılar desene ttf nın tekeli dursun

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Harbi Vatandaş:

Bir Fenerbahçe taraftarı olarak dursun özbek'in doğru söylediğini düşünüyorum bir günahleçisi buldular bütün sorun çözüldü oysa asıl sorun ali koç bunu sezon sonunda herkes görecek çünkü ali koç kaldığı müddetçe fenerbahçe şampiyon olamazzz sebep ve nedenlerini bu ülkenin gerçeklerini bilen vatanını seven herkes bilir.

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Yasin Duran:

bence fb 99 aldığı sezonda gs nin 102 alması aldirtilmasi kasimpasa antalya maçları gibi gibi irdelenmeli dursun ozbek bey yada yanağını okşatan baskan

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Hasan Kastamonulu:

99 puan alan İsmail Karta'ın büyük başarısını Galatasaray geçmiş ise, peki bu sene Fenerbahçe 99 puan alabilecek mi? Galatasaray aynısını yaparsa Mourinho niye alındı? Yaptığınız algı operasyonları ile icraatınız çalışmıyor mu? Dursun başkan tam da bunu özetledi.

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