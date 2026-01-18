Haberler

Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı

Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1-1 sona eren Gaziantep FK maçının ardından soyunma odasına inmişti. Dursun Özbek'in soyunma odasında yaptığı konuşmanın detayları da ortaya çıktı.

  • Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
  • Galatasaraylı taraftarlar, maç sonrası Dursun Özbek yönetimini istifaya davet etti.
  • Dursun Özbek, takıma Atletico Madrid maçını kazanacaklarına dair güvendiğini söyledi.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, 18. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

YÖNETİME PROTESTO GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yenilen gol sonrası ve maçın bitiminin ardından Galatasaraylı taraftarlar Dursun Özbek yönetimini defalarca kez istifaya davet etti.

SOYUNMA ODASINDA YAPTIĞI KONUŞMA ORTAYA ÇIKTI

Dursun Özbek, Galatasaray-Gaziantep FK maçının bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına hareket etti. Takım ve teknik heyet ile bir araya gelen Dursun Özbek'in yaptığı konuşmanın detayları ortaya çıktı. Teknik heyet ve futbolculara moral ile motivasyon veren Dursun Özbek'in ''Atletico Madrid maçında hepinize sonsuz güveniyorum. Sahaya çıkıp o maçı kazanacaksınız.'' dediği belirtildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler

Türkiye'nin yanı başındaki harita 24 saat içinde değişti
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi