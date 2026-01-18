Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1-1 sona eren Gaziantep FK maçının ardından soyunma odasına inmişti. Dursun Özbek'in soyunma odasında yaptığı konuşmanın detayları da ortaya çıktı.
- Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
- Galatasaraylı taraftarlar, maç sonrası Dursun Özbek yönetimini istifaya davet etti.
- Dursun Özbek, takıma Atletico Madrid maçını kazanacaklarına dair güvendiğini söyledi.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, 18. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
YÖNETİME PROTESTO GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Yenilen gol sonrası ve maçın bitiminin ardından Galatasaraylı taraftarlar Dursun Özbek yönetimini defalarca kez istifaya davet etti.
SOYUNMA ODASINDA YAPTIĞI KONUŞMA ORTAYA ÇIKTI
Dursun Özbek, Galatasaray-Gaziantep FK maçının bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına hareket etti. Takım ve teknik heyet ile bir araya gelen Dursun Özbek'in yaptığı konuşmanın detayları ortaya çıktı. Teknik heyet ve futbolculara moral ile motivasyon veren Dursun Özbek'in ''Atletico Madrid maçında hepinize sonsuz güveniyorum. Sahaya çıkıp o maçı kazanacaksınız.'' dediği belirtildi.