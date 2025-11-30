Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın derbi davetini geri çevirdi. Dursun Özbek'in Saran'ın teklifini neden geri çevirdiği de belli oldu. Özbek'in Saran'ın davetini derbileri izlememe uğuru nedeniyle reddettiği belirtildi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i arayarak özel olarak derbiye davet etti.
DURSUN ÖZBEK'TEN SARAN'IN TEKLİFİNE RET
HT Spor'da yer alan habere göre; Dursun Özbek, Sadettin Saran'ın derbi davetini kibarca reddetti. Özbek, Galatasaray yönetiminin kendisi haricinde Kadıköy'deki derbiye tam kadro geleceğini Sadettin Saran'a iletti.
DERBİYE GİTMEME NEDENİ BELLİ OLDU
Öte yandan Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifini neden geri çevirdiği de belli oldu. Dursun Özbek'in Saran'ın teklifini derbileri izlememe uğuru nedeniyle reddettiği aktarıldı.
DEV MAÇ SAAT 20.00'DE
1 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat 20:00'de başlayacak.