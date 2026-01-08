Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Galatasaray'da devre arası planlamaları sürerken, Yusuf Demir cephesinde kriz yaşandığı öne sürüldü. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki futbolcunun, kadro dışı bırakılmasının an meselesi olduğu iddia edildi.

"KADRO DIŞI BIRAKILACAK"

343 Digital YouTube kanalında konuyla ilgili bilgi veren gazeteci Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın Yusuf Demir'i kadro dışı bırakacağını aktardı.

Küçük'ün paylaşımına göre sarı-kırmızılılar, Yusuf Demir ile yolları ayırmak isterken, genç oyuncu sözleşmesini feshetmek için tüm alacaklarını talep etti. Bu yaklaşımın Başkan Dursun Özbek ve yönetim cephesinde tepkiyle karşılandığı belirtildi.

FESİH İÇİN TÜM ALACAKLAR TALEBİ KRİZ ÇIKARDI

Habere göre Yusuf Demir'in, sezon sonuna kadar olan sözleşmesiyle ilgili olarak fesih sürecinde geri adım atmadığı ve hak edişlerinin tamamını istediği ifade edildi. Yönetimin ise bu tavır nedeniyle çok sinirlendiği aktarıldı.

6 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Galatasaray'ın 2022 yılında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservisle transfer ettiği Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayla toplam 25 maçta görev aldı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asist ile katkı sağladı.