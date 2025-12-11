Haberler

Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulunacak

Güncelleme:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 12 Aralık Cuma günü saat 11.30'da düzenleyeceği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.

  Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 11.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Basın Toplantı Odası'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.
  Basın toplantısına katılmak isteyen medya mensuplarının, 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 21.00'e kadar gsmedia@galatasaray.org e-posta adresine akreditasyon taleplerini iletmeleri gerekiyor.

Galatasaray Spor Kulübü, Başkan Dursun Aydın Özbek'in, 12 Aralık 2025 Cuma günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Basın Toplantı Odası'nda kameraların karşısına geçeceğini duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı kırmızılı külüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 11.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Basın Toplantı Odası'nda gündeme dair açıklamalarda bulunacaktır.

Basın toplantısını takip etmek isteyen medya mensuplarının, 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 21.00'e kadar gsmedia@galatasaray.org e-posta adresine akreditasyon taleplerini iletmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Son dönemde TFF ile yaşanan gerilim, hakem tartışmaları, takımın Şampiyonlar Ligi performansı ve olası protesto kararları nedeniyle Özbek'in yapacağı açıklamalar büyük merakla bekleniyor.

