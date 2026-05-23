Dursun Özbek oyunu kullandı

BAŞKAN Dursun Özbek, Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oyunu kullandı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşen Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 10 bin kişinin 12 sandıkta oy vereceği seçimde, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandık başında açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Galatasaray için hayırlı olsun. Arkadaşlarımla beraber yeni dönemde geçmişte yaptığımız hizmetlerin daha üzerine çıkmak için çalışacağız. Ben buradan bütün genel kurul üyelerine bunun sözünü veriyorum. İnşallah Galatasaray 26-28 döneminde de başarılarla dolu bir yıl geçirecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı