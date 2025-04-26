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Dursun Özbek Galatasaray’ın Projelerini Tanıttı

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yıllık olağan bütçe toplantısında tamamlanan ve devam eden projeleri tanıttı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray Adası ve diğer projeler hakkında bilgi verdi.

- Dursun Özbek yapılan ve devam eden projeleri anlattı

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yıllık olağan bütçe toplantısında yaptıkları ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yapımı tamamlanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri ile devam eden projeler Galatasaray Adası, RAMS Park yenileme projesi, Aslantepe Vadisi ile Kemerburgaz Kadın Futbol ve Akademi Tesisleri hakkında konuştu. Toplantıda bu projeler için hazırlanan videolar gösterildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor
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