Haberler

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni dönemde daha iyisini hedefliyor Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 4. kez seçildiği başkanlık döneminde kulübü sportif ve finansal açıdan daha ileriye taşıyacaklarını belirtti. Özbek, genel kurulda alınan mesaj doğrultusunda daha iyisini başarmak için hazır olduklarını söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, seçildikleri yeni dönemde sarı-kırmızılı kulüp için daha iyisini başarmaya çalışacaklarını söyledi.

Kulübün Galatasaray Lisesi'nde yapılan olağan seçimli genel kurulunda 4. kez başkan seçilen Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da bir seçim gününü daha geride bıraktıklarını aktaran Özbek, "Her seçim olduğu gibi bugün de burada çok güzel bir atmosfer vardı. Genel kurul üyelerimiz buraya geldi. Zaten tek adaylı bir seçimdi. Tek adaylı olması, yeni seçilen yönetime bir zorunluluk getiriyor. Genel kurul üyelerimiz, Galatasaraylılar ve taraftarlarımız bizim dört yıllık icraatımızdan memnunlar. Fakat kendilerinden önümüzdeki dönemde daha iyisini yapmamız için bir mesaj aldık. Zaten arkadaşlarımla beraber bunun için hazırlandık." ifadelerini kullandı.

Özbek, yeni dönemde daha fazla başarıya ulaşmak istediklerini kaydederek, "Hem sportif hem finansal anlamda çok önemli bir döneme giriyoruz. Burada arkadaşlarımla beraber Galatasaray'ı daha yukarılara taşımak için çalışacağız. Buna hazırız. Önümüzde bir bayram var. Ben buradan bütün taraftarlarımın, genel kurul üyelerimin bayramını kutluyorum. İnşallah önümüzdeki iki sezonda da onları memnun edecek sonuçlar alacağız." diye konuştu.

"Artık bundan sonra top yönetim kurulunda"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, genel kurulda aldıkları oyu yönetim olarak hak etmeye çalışacaklarını belirtti.

Bugünkü katılımdan memnun olduğunu belirten Özbek, "Bayram arifesinde insanlar tatile gitmektense gelip iradelerini belirtmek üzere geldiler ve oy kullandılar. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Bayram olmasa katılım biraz daha yüksek olabilirdi. Yine de katılım bence iyi. Seçimler her zaman Galatasaray'da bir bayram havasında geçiyor. Bu da öyle oldu. Artık bundan sonra top yönetim kurulunda. Aldığımız oyu hak etmemiz için yapacağımız çalışmaları çok daha yukarılara çekmek zorundayız." şeklinde konuştu.

Mazbatayı aldıktan sonra Anıtkabir'e gideceklerini dile getiren Özbek, "Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde saygı duruşunda bulunacağız. Normalde sırasıyla mazbatadan sonra Ali Sami Yen'in kabri ziyaret ediliyor. Sonra mektebe geliyoruz. Mektepte ilk toplantımızı yapıyoruz. Bu ayın birinde olacak. Ondan sonra ayın dördünde de Ankara ziyaretimiz var. Anıtkabir'e gidip Ankara'daki Galatasaraylıları ziyaret edeceğiz. Bugün artık bayram havasındayız." ifadelerini kullandı.

Gelişim Ligi Türkiye Finalleri'nde Kasımpaşa'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşan Galatasaray 17 Yaş Altı Futbol Takımı'nı tebrik eden Özbek, "Kasımpaşa ile oynadılar ve Türkiye şampiyonu oldular. Onların gözlerinden öpüyorum ve tebrik ediyorum." dedi.

Dursun Özbek, başkanlık göreviyle Galatasaray'a borcunu ödemeye çalıştığını aktararak, "Benim derdim Galatasaray'a faydalı olmak. Ali Sami Yen'in yeri bizde apayrı. Ali Sami Yen, bizim kurucumuz. Bize yol gösteren, bize Galatasaray'ın misyonunu kuran kişi. Ali Sami Yen, hiçbir kimseyle mukayese edilemez. Biz, borç ödemek zorundayız. Biz, her şeyimizi Galatasaray'a borçluyuz. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki dönemde de Galatasaray'a güzel işler yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Can Öcal
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı

İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha

Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'dan sonra bir şok sakatlık daha
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Kritik maç öncesi kabusu yaşadılar

En sonunda başına bu da geldi
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben sana gitme dedim oğlum
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var

8 yıl sonra raftan inen dosyada emniyet müdürü dahil 23 tutuklama
EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga ve CEO'su Chus Bueno, Fenerbahçe'den özür diledi

Fenerbahçe'den özür dilediler!