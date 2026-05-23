Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni dönemde daha iyisini hedefliyor Açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, seçildikleri yeni dönemde sarı-kırmızılı kulüp için daha iyisini başarmaya çalışacaklarını söyledi.

Kulübün Galatasaray Lisesi'nde yapılan olağan seçimli genel kurulunda 4. kez başkan seçilen Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da bir seçim gününü daha geride bıraktıklarını aktaran Özbek, "Her seçim olduğu gibi bugün de burada çok güzel bir atmosfer vardı. Genel kurul üyelerimiz buraya geldi. Zaten tek adaylı bir seçimdi. Tek adaylı olması, yeni seçilen yönetime bir zorunluluk getiriyor. Genel kurul üyelerimiz, Galatasaraylılar ve taraftarlarımız bizim dört yıllık icraatımızdan memnunlar. Fakat kendilerinden önümüzdeki dönemde daha iyisini yapmamız için bir mesaj aldık. Zaten arkadaşlarımla beraber bunun için hazırlandık." ifadelerini kullandı.

Özbek, yeni dönemde daha fazla başarıya ulaşmak istediklerini kaydederek, "Hem sportif hem finansal anlamda çok önemli bir döneme giriyoruz. Burada arkadaşlarımla beraber Galatasaray'ı daha yukarılara taşımak için çalışacağız. Buna hazırız. Önümüzde bir bayram var. Ben buradan bütün taraftarlarımın, genel kurul üyelerimin bayramını kutluyorum. İnşallah önümüzdeki iki sezonda da onları memnun edecek sonuçlar alacağız." diye konuştu.

"Artık bundan sonra top yönetim kurulunda"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, genel kurulda aldıkları oyu yönetim olarak hak etmeye çalışacaklarını belirtti.

Bugünkü katılımdan memnun olduğunu belirten Özbek, "Bayram arifesinde insanlar tatile gitmektense gelip iradelerini belirtmek üzere geldiler ve oy kullandılar. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Bayram olmasa katılım biraz daha yüksek olabilirdi. Yine de katılım bence iyi. Seçimler her zaman Galatasaray'da bir bayram havasında geçiyor. Bu da öyle oldu. Artık bundan sonra top yönetim kurulunda. Aldığımız oyu hak etmemiz için yapacağımız çalışmaları çok daha yukarılara çekmek zorundayız." şeklinde konuştu.

Mazbatayı aldıktan sonra Anıtkabir'e gideceklerini dile getiren Özbek, "Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde saygı duruşunda bulunacağız. Normalde sırasıyla mazbatadan sonra Ali Sami Yen'in kabri ziyaret ediliyor. Sonra mektebe geliyoruz. Mektepte ilk toplantımızı yapıyoruz. Bu ayın birinde olacak. Ondan sonra ayın dördünde de Ankara ziyaretimiz var. Anıtkabir'e gidip Ankara'daki Galatasaraylıları ziyaret edeceğiz. Bugün artık bayram havasındayız." ifadelerini kullandı.

Gelişim Ligi Türkiye Finalleri'nde Kasımpaşa'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşan Galatasaray 17 Yaş Altı Futbol Takımı'nı tebrik eden Özbek, "Kasımpaşa ile oynadılar ve Türkiye şampiyonu oldular. Onların gözlerinden öpüyorum ve tebrik ediyorum." dedi.

Dursun Özbek, başkanlık göreviyle Galatasaray'a borcunu ödemeye çalıştığını aktararak, "Benim derdim Galatasaray'a faydalı olmak. Ali Sami Yen'in yeri bizde apayrı. Ali Sami Yen, bizim kurucumuz. Bize yol gösteren, bize Galatasaray'ın misyonunu kuran kişi. Ali Sami Yen, hiçbir kimseyle mukayese edilemez. Biz, borç ödemek zorundayız. Biz, her şeyimizi Galatasaray'a borçluyuz. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki dönemde de Galatasaray'a güzel işler yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.