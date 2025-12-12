Dursun Özbek: 'Galatasaray başkanı ve başkan vekiline 'Beni kuzu gibi dinlediler' diyemezsin'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleriyle ilgili olarak, "Galatasaray başkanı ve başkan vekiline 'Beni kuzu gibi dinlediler' diyemezsin" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı basın toplantısındaki sözlerini ve yaklaşımını proteste ettiklerini söyleyen Özbek, "Hiçbir zaman sahadan çekilerek olmaz. Son 3 senede benzer şekilde geliyor. Bu sezon katılmalar da oldu. Böyle bir şey var mı? Galatasaray ile ilgili yaptığı yorumun muhatabı federasyon başkanı. Hocasına tek laf ettiği kulüp, Galatasaray. Konuşan yöneticisine en üst seviyeden cezayı basıyor. Sabırlı bir şeyin peşinde koşuyoruz. Bütün olaylarda sevgi iklimini öne çıkardım. Demek ki sayın başkan, benim bu tavrımı yanlış anlamış. Bütün bir gayret sarf ediyorum aynı seviyeye gelmemek için. Türk futbolunu yöneten kişilerin seviyelerini koruma zorunluluğu var. Bugünkü haberlere baktığımız zaman ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Icardi bizim en önemli oyuncularımızdan biri"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geleceğiyle alakalı sorulan soruya Başkan Özbek, "Icardi ile Galatasaray'ın ne problemi olabilir. Icardi bizim en önemli oyuncularımızdan biri. Galatasaray'a son 3 senede verdiği hizmeti kim inkar edebilir. Kendisi çok önemli sakatlık dönemi geçirdi. Yaklaşık 1 seneye yakındır iyileşmesi için bekliyoruz. Giderek düzeliyor. Sembol olmuş bir isim. Galatasaray'ın ikon futbolcuları arasında yer almış bir isim. Galatasaray yönetimini bu kadar vefasız göstermek için kimin işine geliyor. Dört bir taraftan yaylım ateşindeyiz. Galatasaray'ı geldiği seviyeden aşağıya çekmek için elinden geleni yapıyorlar. Bunların hiçbiri bizi etkilemez. Biz proje yapıyoruz, arkamızdan diğer kulüpler geliyor. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin en büyük kulübü olarak bu öncülükten de gurur duyuyor. Hiç kimse Galatasaray'ı bozamaz. Herkes haber yaparken de haddini bilsin. Galatasaray tek yumruktur. Bugün buna daha çok ihtiyacı vardır. Son 3 senede benzer olaylardan geçtik. Hiç kimse merek etmesin. Galatasaray koyduğu hedefe ulaşacaktır. Taraftarını da sezon sonunda memnun edecektir" diye cevap verdi.

"Hakem hatalarını konuşmak için penaltı pozisyonu olması gerekmez"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu ile yaptıkları toplantıda 8 haftalık sunum hazırladıklarını ifade eden Özbek, "Başkan da oradaydı, onlara izlettik. Orada Fenerbahçe'nin hakkı yendi, yenmedi konuşulmadı. Pozisyonları konuştuk. Yaptığı basın toplantısında 'Galatasaray'ın sonucuna teshir edecek bir husus yok. Aslında Fenerbahçe'nin hakkı yenmiştir' gibi bir açıklama yapıyor. Hakem hatalarını konuşmak için penaltı pozisyonu olması gerekmez. Kendisi 'Fenerbahçe'nin hakkı yenmiştir' diyor. Sen kendi futbol bilginle öyle yorumladın. Herk iki halde de bu maçı yönetecek kişinin ceza alması gerekmez mi? Niye vermedin? Sen hep söylüyorsun, 'Kapımız açık' diye. Böyle bir hukuk anlayışı olmaz. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da hakkı yenmişse geçmişte yaptığın uygulamaların benzerini yapmak zorundasın" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol için ise Dursun Özbek, "Yasin Kol'un performansına bağlı olarak onun muhatabı federasyon. Adalet terazinde tutuyorsanız, akşam kafanızı yatağa koyduğunuz zaman bunu düşünmeniz lazım. Bir düşünün" dedi.

"Aynı senaryoyu, filmi daha önce gördük"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basını toplantısına şaşırdığını aktaran Başkan Özbek, "Gerçekten hayretler içerisinde kaldım. Uçaktan iner, inmez basın toplantısı yapıyorsun. Basın toplantısında ana hedef Galatasaray. Sayın başkan Galatasaray kim? Nedir bu Galatasaray'a karşı tutumunuz. Hiç kimse merek etmesin. Aynı senaryoyu filmi daha önce gördük. Bu sene de Galatasaray bunun üstesinden gelecektir" ifadelerini kullandı.

"Bu kimsenin haddi değil"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis operasyonunu desteklediklerini hatırlatan Özbek, "Şikeye karışan varsa federasyon onun da cezasını verecektir. Sorunuzun anlamı 'Federasyonun bu tarafsız tutumu Galatasaray'ı bir şekilde şike ile ilişkilendirmeye kadar gider mi?' onu soruyorsun aslında. Bu kimsenin haddi değil. Galatasaray'ı ben ve arkadaşlarım beraber yönetiyoruz. Bu kimsenin haddine değil. Ne yaptığımızı iyi biliyoruz. Galatasaray'ın adını kimse buna bulaştıramaz. Ona ne federasyonun gücü yeter, ne başka birisinin yeter" diye konuştu.

"Galatasaray başkanı ve başkan vekiline 'Beni kuzu gibi dinlediler' diyemezsin"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na daha önce açtığı davanın durumuyla ilgili soruya Dursun Özbek, şöyle cevap verdi:

"Geçmişte sayın başkan bir televizyondaki konuşmasında şansımı tehdit etti. Mahkeme açıldı. Bu mahkemeyi sonuna kadar götüreceğiz. Aslında evvelki gün yaptığı konuşmada da tehdit var. Ne demek 'Kuzu gibi dinlediler'. Seviyeyi aşağıya çekmemek için kelimeleri seçerek kullanıyorum. Fakat bir yere kadar. Galatasaray Spor Kulübü başkanı ve başkan vekiline 'Beni kuzu gibi dinlediler' diyemezsin. Senin haddinde böyle bir şey yok. Kendini ne zannediyorsun? Geçmişte tehdit, bugün tehdit.. Sportif faaliyet içerisinde miyiz başkan, başka bir mecrada mı yönetiyoruz? Sayın başkanın öz eleştiri yapması lazım. Aklı selim bir şekilde bunları gözden geçirmesi lazım. Kim köpek, kim değneksiz geziyor? Çık açıkla. Bu jargondan, bu tarzdan sayın başkanın vazgeçmesi lazım. Ağabeyi olarak söylüyorum. Bu tarz, yönetme kabiliyetini zedeler. O jargonun daniskasını biz de biliyoruz ama futbol ailesine zarar vereceğini düşünüyorum. Bir ağabey tavsiyesi, bu tip konuşmalardan vazgeçin. Türk futboluna hiç fayda getirmez."

"Gölümden geçen bu kavganın sonlanması"

Sarı-kırmızılıların başkanı, federasyonla aralarında geçen kavganın sonlaması gerektiğini vurgulayarak, "Öyle gözüküyor ki bu kavgayı devam ettireceğiz. Gölümden geçen bu kavganın sonlanması. Şöyle bir durum aldım, 'Eğer başkan bir şey derse aramızda konuştuğumuz şeyleri ertesi gün ifade ederim'. Sakın ha. Artık bu iş burada kalsın, esas işimize dönelim. Kimsenin ne söyleyeceğinden değil, hodri meydan. Esas işimizden uzaklaşıyoruz. Yarın bizi bu yaptığımız kavgalardan dolayı kamuoyu yargılayacak. Futbolu yönetiyorsunuz, adalete geri dön. Ben bu işin burada kalmasını istiyorum. Bunun daha tırmandırmanın Türk futboluna zerre kadar faydası olmayacaktır. Böyle mesajlarla, böyle haberlerle hiçbir yere varamayız" açıklamasını yaptı.

"Son derece üzüldüm"

Basın toplantısı öncesi stat girişindeki güvenlik görevlilerinin basın mensuplarına yaptığı hareketle ilgili de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Son derece üzüldüm. Gerekeni yapacağımı arkadaşıma ifade ettim. Arzu ettiğim bir şey değil. Bizim tarzımız değil. Kimse kusura bakmasın. Bizim gerekeni yapacağımızdan da emin olabilirsiniz. Çünkü siz bizlerle berabere Galatasaray'ı haber yapan, bizim size söylediklerimizi Galatasaray sevdalılarına söyleyen kişilersiniz. Siz bizim iş ortağımızsınız. Böyle bir tavır olabilir mi? Lütfen kusura bakmayın" şeklinde konuştu. - İSTANBUL