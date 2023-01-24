Dursun Özbek, Erol Bilecik ve Rosier, PFDK'ya sevk edildi

TFF, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Beşiktaşlı Valentin Rosier'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, dosyadaki isimleri ve olayları açıkladı.

ÖZBEK, BİLECİK, ROSIER

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Beşiktaşlı Valentin Rosier'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

PFDK sevkleri şöyle:

Beşiktaş : Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları Rosier Kayserispor maçı - 'Çirkin Hakaret'

Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat, Erol Bilecik - hakem ve görevliler hakkında açıklamalar

Galatasaray: Dursun Özbek - Resmi siteden yapılan açıklamada 'Sportmenliğe aykırı hareket'

Kayserispor: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı - Hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti

Antalyaspor: Luiz Adriano - Kural dışı hareket

Başakşehir: Çirkin ve kötü tezahürat

Kasımpaşa: Çirkin ve kötü tezahürat