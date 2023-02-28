Dursun Özbek derbi sözü vermişti! Depremin 62. saatinde kurtarılan 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti

Adıyaman'da enkaz altından 62. saatte çıkarılan ancak iki bacağını kaybeden ve bir süredir Ankara'da tedavi gören 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti. Galatasaray taraftarı olan Cihan; Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüşmüştü. İstanbul'a gelip Fenerbahçe maçını tribünde izlemek istediğini söyleyen Cihan'a Dursun Özbek, "Fenerbahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde Adıyaman'da enkaz altında kalan ve 62. saatte kurtarılan Cihan Emir Parlak yaşamını yitirdi. Galatasaray taraftarı olan Cihan için sarı-kırmızılı kulüp sosyal medyadan paylaşım yaptı.

DURSUN ÖZBEK'TEN FENERBAHÇE MAÇI SÖZÜ

Cihan, sarı-kırmızılı futbolcular Muslera ve Kerem Aktürkoğlu'yla telefonda görüntülü görüşmüştü. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile de konuşan Cihan Emir, İstanbul'a gelip Fenerbahçe maçını tribünde izlemek istediğini söylemiş, Dursun Özbek de Cihan'a, "Fenerbahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak" ifadelerini kullanmıştı.

"SENİ HEP GÜLEN YÜZÜNLE HATIRLAYACAĞIZ CİHAN"

Galatasaray sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Depremden sağ olarak kurtulan ve Galatasaray sevgisiyle içimizi ısıtan Cihan Emir Parlak'ın, vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Genç taraftarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz. Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız Cihan…" ifadeleri kullanıldı.