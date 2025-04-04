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Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış

Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından Okan Buruk'a telefon açtı. Derbi sonrası Buruk'u arayan Özbek'in, "Takımla gurur duydum. Mükemmel bir futbol oynadık" dediği öğrenildi.

Süper Lig devi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe galibiyeti sonrası teknik direktör Okan Buruk'a telefon açtı.

"TAKIMLA GURUR DUYDUM"

Derbi öncesi Kemerburgaz'da takımla bir araya gelen Dursun Özbek, cezası nedeniyle Fenerbahçe maçına gitmemişti. Milliyet'in haberine göre Dursun Özbek, kupada gelen zafer sonrası telefonla Okan Buruk'u aradı. Başkan Özbek'in Buruk'a "Takımla gurur duydum. Mükemmel bir futbol oynadık" dediği aktarıldı.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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