Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak

Galatasaray yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u elemesi halinde futbolculara büyük bir prim dağıtacak.

5 MİLYON EURO PRİM İDDİASI

Fanatik'in haberine göre Galatasaray yönetimi, Liverpool'un elenmesi halinde takıma toplam 5 milyon euro prim dağıtmayı planlıyor. Yönetimin bu kararı, kritik rövanş öncesi futbolcuların motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

GALATASARAY AVANTAJLA SAHAYA ÇIKACAK

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etmişti. Galatasaray, Anfield'da oynanacak karşılaşmada bu avantajı koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.