Dursun Özbek: Bu hakem, bu derbiye göre bir hakem değil

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda söz alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek spor gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Dursun Özbek, futbol takımının 26'ncı şampiyonluğa doğru ilerlediğini ifade ederek yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi ile ilgili de değerlendirmeler yaptı. Özbek, "Sezon başında gerçekleştirdiğimiz çoğu kişinin hayal bile edemediği yüksek profilli transferlerle Avrupa'da uzun süredir uzak kaldığımız hedefleri yeniden yakalamış olduk. Amacımız bu seviyelerde kalıcı olmak, daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Yarın Ali Sami Yen Stadı'nda çok önemli maça çıkacağız. Ben inanıyorum ki hocamız ve takımımız bu mücadeleden bizleri gururlandıracak bir sonuçla ayrılacak ve 26'ıncı şampiyonluğumuza bizi bir adım daha yaklaştıracaklar" ifadelerini kullandı.

'BU HAKEM, BU DERBİYE GÖRE BİR HAKEM DEĞİL'

Fenerbahçe derbisi öncesi maçın hakemi olarak Yasin Kol'un atanmasını sert ifadelerle eleştiren Dursun Özbek, "Her gün nelerle mücadele ettiğimizi çok iyi şekilde anlamınızı istiyorum. Maçımıza yapılan hakem atamasına bakar mısınız? FIFA kokartı olmayan, sezon içinde gösterdiği performansı, saha içindeki duruşu tartışmalı bir hakemi bu maça atayarak bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar. Dünya üzerindeki sayılı derbilerinden birine Türkiye'deki tüm kulüplerin tartıştığı bir hakemi atayarak neyi amaçladıklarını anlamak mümkün değil. Türk futbol kamuoyunun birleştiği bir nokta var. Bu hakem, bu derbiye göre bir hakem değil. FIFA kokartı yok. Diğer FIFA kokartlı hakemler dururken, bu hakemin atmasını Türkiye sorguluyor, biz de sorguluyoruz. Amaç ne olursa olsun, hedefleri ne olursa olsun bizim hedefimize zerre kadar etkisi olmayacaktır. Zannetmeyin ki bu ilk defa olan bir şey. Son 3 senedeki şampiyonluk dönemini hatırlarsanız bunun gibi birçok olayla karşılaştık, hepsinin de üstesinden geldik. Bunu çok anormal karşılaşmayın. Galatasaray özellikle futbolda özellikle bir seviyeye çıktı ki birçok mihrak, Galatasaray'ın bu yükselişinden rahatsız. Biz bu tip davranış biçimlerinin, bu tip Galatasaray'a saldırılarının hepsinin üstesinden geldik. 3 seneden beri verdiğimiz mücadeleye bugün de devam ediyoruz. Hepsi birbirine benziyor. Bu senenin geçmiş senelerden hiçbir farkı yok. Kazandığımız başarılar kıskanılmaktadır. Bu kıskançlık, kulübümüzü de hedef haline getirmektedir. Ne yaparsak yapalım bu durum artarak devam edecektir. Önümüzdeki sene, bu seneden daha zor bir sene olacaktır" diye konuştu.

'GALATASARAYIMIZ, AVRUPA'DA FUTBOL, BASKETBOL VE VOLEYBOLDA KUPA KAZANAN TEK TÜRK KULÜBÜ OLDU'

Kulübünün futbol dışındaki diğer takım sporlarında da yükselişe geçtiğini vurgulayan Dursun Özbek, "Basketbol takımımız ligde son 8'e kalarak play-off maçları oynayacak. NBA Europe projesiyle görüşmelerimiz çok verimli bir şekilde sürüyor. NBA yetkilileri, Galatasaray'ın taraftarı gücünden, Aslantepe Vadisi'ndeki basketbol salonu projemizden ne kadar etkilendiklerini ifade ediyorlar. Kadın basketbol takımımız, Euroleague ve Türkiye Ligi'nde final oynadı. İnanıyoruz ki önümüzdeki dönemde hem yurt içinde hem de Avrupa'da kupalara ulaşacağız. Tekerlekli basketbol takımımız, ligde lider durumda. Eurocup 1 finalinde mücadele ediyor, 2 maçlarını da kazandılar. Voleybol erkek takımımız ligde 32 yıl aradan sonra geçen yıl oynadığı finalin ardından bu yıl finale çıktı. CEV Cup'ta şampiyon olan Kadın voleybol takımımızı kutluyorum. Kadın takımımızın kazandığı bu kupayla Galatasarayımız, Avrupa'da futbol, basketbol ve voleybolda kupa kazanan tek Türk kulübü oldu. Mutluyuz, gururluyuz" dedi.

'DÜNYA ÇAPINDA BİR TESİSE SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN HEPİMİZ GURUR DUYMALIYIZ'

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri ili gurur duyduklarını belirten Özbek Aslantepe Vadisi projesinin de önemini anlattı. Özbek, "Dünya çapında bir tesise sahip olduğumuz için hepimiz gurur duymalıyız. Bu tesisimiz sayesinde yurt dışında kamplarından büyük bir kısmını Kemerburgaz'da yapıyoruz.

Aslantepe Vadisi projesinin sadece proje olmadığını, Galatasaray'ın geleceğini güvence altına alan çalışma olduğunu belirten Başkan Özbek, "Kulübümüzün rekabet ettiği her branşta sürdürülebilir bir sportif başarıya ulaşması için zemin hazırlayacak ve yarınlara daha güçlü Galatasaray bırakmamızı sağlayacak çok önemli bir adımdır. 165 bin metrekare bir inşaat alanında gerçekleşecek. Basketbol, voleybol ve amatör branşlarımızı tek bir çatı altında toplayacağız" diye konuştu.

'9 AYLIK HASILATIMIZ DİĞER İKİ RAKİBİMİZİN TOPLAMINDAN FAZLA'

Kulüp gelirlerini ve finansal durumu da aktaran Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "9 aylık hasılatımız diğer iki rakibimizin toplamından fazla. Bu da hepimizi gururlandırıyor. Stadyum gelirleri 12 ayda 93 milyon euro hasılat elde ettik. Bu tablo Galatasaray taraftarının gücünü ortaya koymaktadır" sözlerini sarf etti.

'UEFA'DAN 60 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİK'

Özbek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Futbol takımımızın başarısı sponsor gelir miktarını da ciddi şekilde arttırdı. Forma sponsorluk gelirlerimiz 38 milyon euro seviyesine çıktı. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızla birlikte UEFA'dan 60 milyon euro gelir elde ettik. Tüm gelir kalemlerindeki artış sayesinde son 9 ayda 30 milyon euro, 1.5 milyon TL brüt karlılık elde edilmiştir. Son 9 ayda Galatasaray, brüt kar elde eden Süper Lig'de tek takım. 9 ayda 15 milyon euro-734 milyon TL kar ettik. Karlılığı etkileyen faktörlerden biri futbolcu satışlarıdır. Güncel piyasa değeri 20 milyon euronun üzerinde 6-7 futbolumuz bulunmaktadır. Bu yatırım döneminde uygun şartlar oluşmadıkça bu değerli kadrodan oyuncu satmayı da planlamıyoruz. Bu kadronun daha büyük başarılara ve daha büyük gelirlere vesile olacağına inanıyoruz. 28 Şubat 2026 itibarıyla Sportif AŞ'nin yükümlülüğü 25.7 milyar TL, varlıklarımız 41.6 milyar TL."

Başkan Özbek; Victor Osimhen, Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo transferleri için verilecek toplam 135 milyon euro bonservis bedelinin 80 milyon eurosunu ödediklerini ifade ederek, "Yaptığımız bu yatırımlar Galatasaray'ın marka değerini arttırdı, rakiplerimize örnek oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı