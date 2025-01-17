Hastalığı ortaya çıktı! Dursun Özbek, ameliyat oldu
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bağırsak daralması rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. 75 yaşındaki Özbek, bu nedenle sarı-kırmızılıların geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirdiği olağan divan kurulu toplantısına da katılamamıştı.
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bıçak altına yattı.
BAĞIRSAK AMELİYATI OLDU
Bağırsak daralması teşhisi konan sarı-kırmızılıların 75 yaşındaki başkanı, bu rahatsızlığı sebebiyle ameliyat edildi.
DİVANA KATILAMAMIŞTI
Dursun Özbek, rahatsızlığı nedeniyle kulübün geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirdiği olağan divan kurulu toplantısına da katılmamıştı. Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk, divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada Özbek'in rahatsızlığı olduğunu dile getirmişti.