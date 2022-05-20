Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, listelerini divan kuruluna teslim etti - Haberler

Galatasaray Kulübünde 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan eski başkanlardan Dursun Özbek, listelerini divan kuruluna verdi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda bulunan kulüp merkezine gelen Özbek ve ekibi, 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu aday listelerini, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'a teslim etti.

Dursun Özbek, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, adaylık için gerekli başvuruyu yaptıklarını belirterek, "Bu süreçte bana inanan ve benimle yürümeyi kabul eden bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçeceğiz. Seçim yarışına giren değerli Eşref (Hamamcıoğlu) kardeşime de başarılar diliyorum." dedi.

Önemli projelerle yola çıktıklarını dile getiren Özbek, "Galatasaray'ın mali bağımsızlığını ve sporda başarılı sürecini, kulübümüze yaşatmaya yönelik projelerimiz var. Bu projelerimizi 12 Haziran'dan sonra devreye almak için sabırsızlanıyoruz. Seçim sürecinde projelerimizi kamuoyuna anlatacağız. Biz Galatasaray'ız. Bizde sen, ben yok, sadece Galatasaray var. Biz büyük bir aileyiz. Galatasaray'ın etik değerlerine yakışan bir yarışma olacağını biliyorum. Seçimin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Galatasaray'a gönül veren ve kulübe uzun yıllar hizmet edecek bir ekip olduklarını anlatan Özbek, "Geçmişten aldığımız dersler ve deneyimimiz var. Bundan sonraki süreci Galatasaray için çok daha faydalı yöneteceğimizden kimsenin şüphesinin olmaması lazım. Erden Timur kardeşim de zaten planladığımız gibi Sportif AŞ'de yer alacak. Ayrıca gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde kulübüne hizmet edecek. İnşallah iyi bir süreç olacak ve kazanan Galatasaray olacak." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, daha önce başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk ile aynı listede seçime girecek olmasıyla ilgili soruya, "Biz hep beraberiz. Birleşme diye bir şey yok. Birleşme ayrılıklarda olur. Biz bir ailenin bireyleriyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim kurulu

Dursun Özbek'in aday yönetim kurulu listesinde Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara ve Dikran Gülmezgil bulundu.

Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz ve Cem Soylu da yönetim kurulu yedek listesinde yer aldı.