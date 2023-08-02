Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) iş birliğiyle düzenlenecek Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'na 34 takım ve 354 sporcu katılacak. Yarışlar, Eskişehir'de bulunan Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirilecek ve 1000 metre, 500 metre ve 200 metre final yarışları yapılacak.

Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) iş birliğiyle 3-5 Ağustos günlerinde düzenlenecek Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'na 34 takım ve 354 sporcu katılacak.

Türkiye Kano Federasyonu ve EBB iş birliğiyle Eskişehir'de düzenlenecek Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası için geri sayım başladı. EBB tarafından Odunpazarı ilçesi Mamuca'da hayata geçirilen Sarısungur Göleti'nde yapılacak yarışlara, aralarında Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının da bulunduğu 34 takım ve 354 sporcu katılacak.

Türkiye Kano Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün 1000 metre, ikinci gün 500 metre ve üçüncü 200 metre final yarışları yapılacak.