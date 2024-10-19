Dur durak bilmeyen Icardi, Antalyaspor'a da attı
Galatasaray'ın Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı maçta, Mauro Icardi'nin 10. dakikada attığı kafa golü takımını 1-0 öne geçirdi.
Süper Lig devi Galatasaray, ligin 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
ICARDI KAFAYLA ATTI
Mertens'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Icardi'nin 6 pasın sağ tarafından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Galatasaray'ı öne geçiren golü attı.
10. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan Mertens ile kullandığı köşe vuruşunda Icardi 6 pasın sağ tarafından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.