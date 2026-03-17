Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır

Premier Lig'deki Crystal Palace ve Leeds United maçında hakem Thomas Bramall'ın kararı büyük tartışma yarattı. Maçın ilk yarısının uzatma dakikalarında Leeds United oyuncusu Gabriel Gudmundsson, Bramall'dan ikinci sarı kartını gördü. Ancak hakem, ikinci sarı kart sonrasında kırmızı kartı göstermeyi unuttu. İtirazların ardından hatasını fark eden hakem, 30 saniye sonra Gudmundsson'a kırmızı kartını gösterdi ve oyuncuyu oyundan ihraç etti. Maç 0-0 sona erdi.

Dünyanın en çok izlenen futbol ligi Premier Lig'de yaşanan bir hakem hatası gündeme damga vurdu. Crystal Palace ile Leeds United arasında oynanan karşılaşmada hakem Thomas Bramall'ın kararı tartışma yarattı.

İKİNCİ SARIYI GÖSTERDİ, KIRMIZIYI UNUTTU

Mücadelenin ilk yarısının uzatma dakikalarında Leeds United oyuncusu Gabriel Gudmundsson, hakem Bramall'dan ikinci sarı kartını gördü. Ancak İngiliz hakem, ikinci sarı kartın ardından çıkması gereken kırmızı kartı göstermeyi unuttu.

OYUNCU SAHAYI TERK ETMEDİ

Kırmızı kartın gelmediğini gören Gudmundsson, oyundan çıkmadan sahada kalmaya devam etti. Hakemin bu hatasını fark eden Crystal Palace oyuncuları ise duruma itiraz ederek hakemin etrafını sardı.

30 SANİYE SONRA HATASINI FARK ETTİ

İtirazların ardından hatasını fark eden Thomas Bramall, yaklaşık 30 saniye sonra Gudmundsson'u yanına çağırarak bu kez kırmızı kartını gösterdi ve oyuncuyu oyundan ihraç etti.

MAÇ GOLSÜZ TAMAMLANDI

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona ererken Crystal Palace 39 puanla 14. sırada, Leeds United ise 32 puanla 15. sırada yer aldı.

Yorumlar (1)

Güray Dilli:

Hatasını farketmiş , gereğini yapmış. Uzatmanın alemi yok

