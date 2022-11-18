Dünyanın en iyi atmosferine sahip statları listelendi! İşte Türkiye'de zirveye oturan takım
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Futbol dünyasının en prestijli ödülü Ballon d'Or'u düzenleyen spor dergisi France Football, dünyadaki en iyi atmosfere sahip 30 stadyumu listeledi. Vodafone Park, Ülker Stadyumu ve Nef Stadyumu'nun da yer aldığı listede, Türkiye'den zirveyi Beşiktaş aldı. Sıralamanın yayınlanmasının ardından ezeli rakip taraftarları sosyal medyada birbirleriyle atışarak, en iyinin kendileri olduklarını savundu.
Dünyanın en iyi atmosfere sahip 30 stadı sıralandı. Zirveyi Arjantin ekibi Boca Juniors'un stadı La Bombonera alırken, Türkiye'den de 3 takım listede kendine yer buldu.
TÜRKİYE'DE İLK SIRAYA BEŞİKTAŞ YERLEŞTİ
France Football'un yayımladığı dünyanın en iyi atmosferlerine sahip statlar listesine Beşiktaş, 7. sıradan dahil oldu. Galatasaray, 11. sırayı alırken Fenerbahçe ise 17. sırada kendine yer buldu.
ZİRVE BOCA JUNIOR'IN
Ajansspor'da yer alan habere göre, Listenin zirvesinde ise Arjantin ekibi Boca Juniors'ın stadı La Bombonera yer aldı. 2. sırada İngiliz devi Liverpool'un mabedi Anfield, 3. sıraya ise Borussia Dortmund'un stadı Signal Iduna Park yerleşti.
Dünyanın en iyi atmosferine sahip 30 stadyumu şöyle:
- La Bombonera (Boca Juniors/Arjantin)
- Anfield (Liverpool/İngiltere)
- Signal Iduna Park (Borussia Dortmund/Almanya)
- Rajko Mitic Stadyumu (Kızılyıldız/Sırbistan)
- Celtic Park (Celtic/İskoçya)
- El Monumental (River Plate/Arjantin)
- Vodafone Park (Beşiktaş/Türkiye)
- Karaiskis Stadyumu (Olympiakos/Yunanistan)
- San Mames (Athletic Bilbao/İspanya)
- Maracana (Flamengo/Brezilya)
- Nef Stadyumu (Galatasaray/Türkiye)
- De Kuip (Feyenoord/Hollanda)
- Diego Armando Maradona Stadyumu (Napoli/İtalya)
- Velodrome Stadyumu (Olimpik Marsilya/Fransa)
- Geoffroy Guichard Stadyumu (Saint-Etienne/Fransa)
- Kahire Uluslararası Stadyumu (El Ehli,Zamarek/Mısır)
- Ülker Stadyumu (Fenerbahçe/Türkiye)
- Mestalla Stadyumu (Valencia/İspanya)
- Touba Stadyumu (PAOK/Yunanistan)
- 5. Muhammed Stadyumu (Raja Casablanca/Fas)
- Campeon Del Siglo (Penarol/Uruguay)
- St. James' Park (Newcastle United/İngiltere)
- Stadio Olimpico (Roma Olimpiyat Stadyumu) (AS Roma,Lazio/İtalya)
- Estadio Pedro Bidegain (San Lorenzo/Arjantin)
- Polonya Ordusu Stadyumu (Legia Warszawa/Polonya)
- Işık Stadyumu (Benfica/Portekiz)
- 5 Temmuz 1962 Stadyumu (MC Alger/Cezayir)
- Stade Olympique de Rades (Esparence ST/Tunus)
- Parc des Princes (PSG/Fransa)
- Millerntor-Stadion (St.Pauli/Almanya)