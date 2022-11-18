Dünyanın en iyi atmosferine sahip statları listelendi! İşte Türkiye'de zirveye oturan takım

Futbol dünyasının en prestijli ödülü Ballon d'Or'u düzenleyen spor dergisi France Football, dünyadaki en iyi atmosfere sahip 30 stadyumu listeledi. Vodafone Park, Ülker Stadyumu ve Nef Stadyumu'nun da yer aldığı listede, Türkiye'den zirveyi Beşiktaş aldı. Sıralamanın yayınlanmasının ardından ezeli rakip taraftarları sosyal medyada birbirleriyle atışarak, en iyinin kendileri olduklarını savundu.