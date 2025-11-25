Haberler

Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Güncelleme:
Dünyanın En Güçlü Kadını unvanını kazanan Jammie Booker'ın aslında erkek olduğu ortaya çıktı. Strongman Oyunları'nda Kadınlar Açık kategorisinde birinci olan Booker, bu durumun anlaşılması üzerine diskalifiye edildi. Organizasyon yetkilileri, yarışma öncesi bu durumdan habersiz olduklarını belirtti.

"Dünyanın En Güçlü Kadını" unvanı büyük bir skandala dönüştü. Yarışmayı kazanan sporcunun aslında erkek olduğunun anlaşılması üzerine,unvanı geri aldı ve yarışmacıyı diskalifiye etti.

Dünyanın En Güçlü Kadını unvanı,filmlere konu olacak bir skandalla geri alındı. Strongman Oyunları'nda Kadınlar Açık kategorisinde şampiyon olan Jammie Booker'ın, aslında erkek olduğu ortaya çıkınca ortalık karıştı.

ORGANİZASYONDAN İLK AÇIKLAMA: "DURUMU YARIŞMA SONRASI ÖĞRENDİK"

Resmi Strongman Oyunları, trans yarışmacı Booker'ın Kadınlar Açık kategorisinde birinci gelmesinin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, yarışma öncesi sporcunun cinsiyet durumuna dair bilgilendirme yapılmadığı vurgulandı:

"Resmi Strongman yetkilileri yarışma öncesinde bu durumdan habersizdi. Durum bize iletilir iletilmez acilen soruşturma başlattık. Sporcuyla iletişime geçilmeye çalışıldı ancak henüz bir dönüş alınamadı."

Organizasyon, yarışmanın seyrinin bu bilgi ışığında farklı olacağını belirterek durumu netleştirdi:

"Eğer yarışma öncesi ya da yarışma sırasında bu durum bilinseydi, söz konusu sporcunun Kadınlar Açık kategorisinde yer almasına izin verilmezdi."

DİSKALİFİYE EDİLDİ

Bu açıklamanın ardından Booker'ın 2025 Resmi Strongman Dünya Şampiyonası'ndan diskalifiye edildiği duyuruldu. Kadınlar Açık kategorisindeki tüm sıralamalaryeniden düzenlenecek.

Elif Yeşil
Haberler.com / Spor
