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Dünyaları kazanacak! Fatih Terim, Arabistan'a imzaya gidiyor

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Fatih Terim, Suudi Arabistan'da bulunan Al Shabab kulübü ile prensip anlaşmasına vardı. Terim, bugün Arabistan'a gidecek ve sözleşme imzalayacak. 71 yaşındaki teknik direktörün Al Shabab ile 6 aylık bir sözleşme imzalayacağı ve bu süre zarfında 1.6 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Yunanistan takımı Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönüyor. Terim, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab ile prensip anlaşmasına vardı.

İMZAYA GİDİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, deneyimli teknik adam bugün Suudi Arabistan'a gidecek. Fatih Terim'in Al-Shabab kulübündeki yardımcılarının ise Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu olacağı öğrenildi.

1 YILLIK DA UZATMA OPSİYONU VAR

71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesi 6 aylık olacak ancak sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak.Fatih Terim, 6 aylık dönemi için Al Shabab'tan 1.6 milyon dolar ücret kazanacak.

Dünyaları kazanacak! Fatih Terim, Arabistan'a imzaya gidiyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Suudilerin parasını İngilizler yiyor, Türk Teknik adamın gidişi demek İngilizlerin çorbasına ortak olmak demek, içimizdeki İngilizler buna kızacak şimdi. 'Terim sende mi Araplaştın' demeye başlarlar artık.

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Haber YorumlarıSerdar null:

biraz kazan biriktirde öyle yatır fon a acele etme hemen

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Haber YorumlarıAli Yurt:

Fonların zararı çıkacak

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Haber YorumlarıMülayim:

o yaştan sonra parayı ne yapacak viagramiagrada fayda etmez:))))

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