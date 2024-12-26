Dünyaları kazanacak! Fatih Terim, Arabistan'a imzaya gidiyor

Yunanistan takımı Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönüyor. Terim, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab ile prensip anlaşmasına vardı.

İMZAYA GİDİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, deneyimli teknik adam bugün Suudi Arabistan'a gidecek. Fatih Terim'in Al-Shabab kulübündeki yardımcılarının ise Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu olacağı öğrenildi.

1 YILLIK DA UZATMA OPSİYONU VAR

71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesi 6 aylık olacak ancak sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak.Fatih Terim, 6 aylık dönemi için Al Shabab'tan 1.6 milyon dolar ücret kazanacak.