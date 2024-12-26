Dünyaları kazanacak! Fatih Terim, Arabistan'a imzaya gidiyor
Fatih Terim, Suudi Arabistan'da bulunan Al Shabab kulübü ile prensip anlaşmasına vardı. Terim, bugün Arabistan'a gidecek ve sözleşme imzalayacak. 71 yaşındaki teknik direktörün Al Shabab ile 6 aylık bir sözleşme imzalayacağı ve bu süre zarfında 1.6 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.
Yunanistan takımı Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönüyor. Terim, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab ile prensip anlaşmasına vardı.
İMZAYA GİDİYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, deneyimli teknik adam bugün Suudi Arabistan'a gidecek. Fatih Terim'in Al-Shabab kulübündeki yardımcılarının ise Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu olacağı öğrenildi.
1 YILLIK DA UZATMA OPSİYONU VAR
71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesi 6 aylık olacak ancak sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak.Fatih Terim, 6 aylık dönemi için Al Shabab'tan 1.6 milyon dolar ücret kazanacak.