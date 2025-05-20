Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
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Galatasaray, şampiyonluk sonrası transfer çalışmalarına hız verdi. Bayern Münih'le yollarını ayırmaya hazırlanan Leroy Sane'yi gündemine alan sarı-kırmızılılar, bonservis sorunu bulunmayan Alman yıldızın transferinde avantajlı konumda.

Süper Lig devi Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu tam gaz devam etse de 26. şampiyonluk adına da çalışmalar başlamış durumda.

ASLAN'A MÜJDE

Cimbom'un yaz dönemindeki en büyük hedeflerinden Leroy Sane'nin Bayern Münih'le yaptığı son görüşmeden de sonuç çıkmadı. Bild gazetesinde yer alan habere göre Sane ve menajeri Zahavi, Bayern'in son sözleşme yenileme teklifine olumlu geri dönüş yapmadı.

Haberde bundan sonraki süreçte Bayern'in daha yüksek bir teklif yapmayacağı, Sane'nin de mevcut talebinden herhangi bir geri adım atmayacağı, dolayısıyla sezon sonunda bir yol ayrımının neredeye kesinleşmek üzere olduğu vurgulandı.

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Galatasaray Yönetimi de pusuda bekliyor. Daha önceki temaslarda "Önceliğim Bayern" demesine rağmen Aslan'a da yeşil ışık yakan 29 yaşındaki kanat oyuncusunun şu sıralardaki en ciddi talibi Galatasaray.

BONSERVİSİ YOK

Bonservis sorunu olmayacağı için imza parası artı yüksek yıllık ücret karşılığında işi bitirmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar, Sane transferinin özellikle Şampiyonlar Ligi'nde takımı hedefledikleri noktaya taşıyacağı inancına sahip.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

Simdi Siz FOOHiSEEEH FENEVE FIRRRILDAK MACUNLU UYUUZZZ ALiYE BAKIN SANEYE TEKLiF YAPAR MAAULUM UYUZ FENEV TAYFASI BöYLE CALIMLARI SEVER UYUTULMAYA ALISIK UYUUUZZ BiR TARAFTAR

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