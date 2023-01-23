Bomba itiraf! F.Bahçeli sanatçı Fazıl Say galibiyeti içine sindiremedi: Hakemin bizi tutmasından rahatsızım

Ümraniyespor'un, 90+8'de Fenerbahçe'ye attığı gol VAR'dan döndü. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say maçın ardından, "Bir Fenerbahçeli olarak hakemin bizi tutmasından rahatsızım" paylaşımı yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Ümraniye'nin 90+8'de Umut Nayir'la bulduğu beraberlik golü öncesinde faul olduğu gerekçesiyle VAR'da iptal edildi.

KIRMIZI GÖRDÜ

Sarı kartı bulunan Onur Atasayar, itirazlarının ardından ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü. Sahanın ortasında gerginlik çıktı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar pozisyon için, "Türk hakemliğine küfür etsem terbiyesizlik yapmış suç işlemiş olurum. Fenerbahçe bu gece hakem ve var hakeminin kıyağıyla kazanmıştır. Fenerbahçe'nin golü öncesi faule müdahale etmeyen VAR ne hikmetse Ümraniye'nin golünü iptal ettiriyor ( haklı olarak) Utanın. Yazıklar olsun.." yorumunda bulundu.

"RAHATSIZLIK DUYDUM"

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ise, "Ben bir Fenerbahçeli olarak sanki hakemin bizi tutmasından rahatsızlık duydum. Belki de haklıydı kararlar bilemem. Haksız da olsak yine de 5-0 yensek daha iyi olurdu sanki. Öyle değil mi dostlar? Bir tek ben mi böyle düşünüyorum" paylaşımında bulundu.