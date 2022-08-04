Dünyaca ünlü orta saha Lucas Torreira, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Galatasaray, Arsenal'den dünyaca ünlü orta saha Lucas Torreira'yı renklerine bağlamaya artık çok yakın. Uruguaylı futbolcunun, sarı-kırmızılı kulübün teklifini kabul ettiği ve artık sözleşmedeki son detaylar üzerine konuşulduğu belirtildi.
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Önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Seferovic ve Oliveira'nın ardından dünyaca ünlü bir futbolcuyu daha kadrosuna katmaya çok yakın.
SON DETAYLAR KONUŞULUYOR
Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Arsenal'in dünyaca ünlü futbolcusu Lucas Torereira'ya imzayı attırıyor. Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Uruguaylı orta saha Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcuyla son detaylar üzerine konuştuğu belirtildi.
31 MİLYON EUROYA ARSENAL'E TRANSFER OLDU
2018 yazında Sampdoria'dan kuzey Londra takımına 31 milyon euroya transfer olan Lucas Torreira, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise Fiorentina'ya kiralık olarak gönderilmişti.