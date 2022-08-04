Dünyaca ünlü orta saha Lucas Torreira, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Seferovic ve Oliveira'nın ardından dünyaca ünlü bir futbolcuyu daha kadrosuna katmaya çok yakın.

SON DETAYLAR KONUŞULUYOR

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Arsenal'in dünyaca ünlü futbolcusu Lucas Torereira'ya imzayı attırıyor. Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Uruguaylı orta saha Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcuyla son detaylar üzerine konuştuğu belirtildi.

31 MİLYON EUROYA ARSENAL'E TRANSFER OLDU

2018 yazında Sampdoria'dan kuzey Londra takımına 31 milyon euroya transfer olan Lucas Torreira, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise Fiorentina'ya kiralık olarak gönderilmişti.