Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri Napoli'nin yıldızının peşinde
Güncelleme:
Napoli'de geleceği merak konusu olan Noa Lang için Türkiye'den hamle geldi. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun ayrılık ihtimali sonrası bazı Türk kulüplerinin, Hollandalı futbolcunun durumunu öğrenmek için Napoli cephesiyle temasa geçtiği bildirildi.

  • Napoli forması giyen Noa Lang'ın takımdan ayrılma ihtimali Türkiye'den kulüplerin ilgisini artırdı.
  • Noa Lang bu sezon Napoli formasıyla 21 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Napoli forması giyen Noa Lang'ın takımdan ayrılma ihtimalinin gündeme gelmesi, Türkiye'den kulüplerin ilgisini artırdı. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun durumunu yakından takip eden ekiplerin, transfer için bilgi aldığı ifade edildi.

DURUM SORULDU, TEMASLAR SÜRÜYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Hollandalı futbolcunun geleceğiyle ilgili temasların sürdüğü aktarılırken, transfer sürecinin Napoli'nin alacağı karara ve oyuncunun tercihlerine göre netlik kazanacağı belirtildi.

BU SEZON 21 MAÇTA 1 GOL

Noa Lang, bu sezon Napoli formasıyla 21 resmi maça çıktı. Hollandalı kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

