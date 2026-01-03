Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri Napoli'nin yıldızının peşinde

Napoli forması giyen Noa Lang'ın takımdan ayrılma ihtimalinin gündeme gelmesi, Türkiye'den kulüplerin ilgisini artırdı. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun durumunu yakından takip eden ekiplerin, transfer için bilgi aldığı ifade edildi.

DURUM SORULDU, TEMASLAR SÜRÜYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Hollandalı futbolcunun geleceğiyle ilgili temasların sürdüğü aktarılırken, transfer sürecinin Napoli'nin alacağı karara ve oyuncunun tercihlerine göre netlik kazanacağı belirtildi.

BU SEZON 21 MAÇTA 1 GOL

Noa Lang, bu sezon Napoli formasıyla 21 resmi maça çıktı. Hollandalı kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.