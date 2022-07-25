Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun çocuklarının annesinin verdiği poz ortalığı yıktı: Bir şey giymemişsin - Haberler

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Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun çocuklarının annesinin verdiği poz ortalığı yıktı: Bir şey giymemişsin

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Spor
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Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun çocuklarının annesi Georgina Rodriguez'in sosyal medya hesabından yayınladığı pozlar, adeta ortalığı salladı. Takipçileri, "Altına bir şey giymemişsin" gibi yorumlarda bulundu.

İngiltere'nin Manchester United takımında forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in Instagram hesabından paylaştığı kısa video ve çekildiği fotoğraflar, büyük yankı uyandırdı.

SİYAH İÇ ÇAMAŞIRIYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Cesur pozlarıyla bilinen ve geçtiğimiz aylarda belgeselinin yayınlanmasıyla birlikte ismi daha çok anılan Georgina Rodriguez, verdiği pozlarla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Rodriguez'in pozları çok kısa bir süre içerisinde 3 milyonun üzerinde beğeni ve yorum aldı. Bazı takipçileri ise "Altına bir şey giymemişsin" gibi yorumlarda bulunarak Rodriguez'in giydiği iç çamaşırına dikkat çekti.

HAYRANLARI RONALDO'NUN YORUMUNU MERAK EDİYOR

Rodriguez'in paylaşımının ardından gözler ünlü futbolcu Ronaldo'ya çevrildi. Geçtiğimiz günlerde cinsel organına estetik yaptırdığı haberiyle gündeme gelen Ronaldo'nun bu pozlarla ilgili konuşup konuşmayacağı merak ediliyor.

İşte Georgina Rodriguez'in pozları:

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun çocuklarının annesinin verdiği poz ortalığı yıktı: Bir şey giymemişsin

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun çocuklarının annesinin verdiği poz ortalığı yıktı: Bir şey giymemişsin

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun çocuklarının annesinin verdiği poz ortalığı yıktı: Bir şey giymemişsin


Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Manchester United Spor Haberler

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