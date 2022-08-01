Dünyaca ünlü futbolcu Cesc Fabregas, İtalya Serie B takımlarından Como'ya transfer oldu
Son olarak Fransa ekiplerinden Monaco'nun formasını giyen 35 yaşındaki İspanyol yıldız Cesc Fabregas, İtalya Seri B takımlarından Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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Kariyerinde Arsenal, Barcelona, Chelsea ve Monaco gibi büyük takımların formasını terleten dünyaca ünlü yıldız orta saha oyuncusu Fabregas, yeni bir maceraya atılarak İtalya Seri B takımlarından Como'nun yolunu tuttu.
GEÇEN SEZON SADECE 5 MAÇTA OYNADI
35 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 3 yıllık Monaco kariyerinde 65 maça çıkan Matador bu maçlarda 4 gol 8 asistlik bir performansa imza attı. Son sezonu istediği gibi geçmeyen Fabregas, geçen sezon Monaco formasıyla sadece 5 müsabakaya çıkabildi.
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