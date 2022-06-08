Dünyaca ünlü eski futbolcu Giggs'in yengesiyle yasak ilişkisi ortaya çıkmıştı! Son hali gündeme oturdu - Haberler

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Dünyaca ünlü eski futbolcu Giggs'in yengesiyle yasak ilişkisi ortaya çıkmıştı! Son hali gündeme oturdu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Avrupa futbolunun sansasyonel isimlerinden biri olan Ryan Giggs'in son görüntüsü sosyal medyada gündeme oturdu. 10 yıl önce kardeşinin eşiyle yasak ilişkisinin ortaya çıkması ile çok tartışılan eski yıldız futbolcu, şu sıralar ise kadına şiddet davasıyla yargılanıyor.

Ryan Giggs'in kameralara yansıyan son hali çok konuşuldu. Giggs, 2017-2020 yılları arasında 10 yıllık eşinden ayrılıp birlikte olduğu Kate Greville'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanmıştı. O dönem tutuklanan Galli oyuncu, kefaletle serbest bırakılmıştı. Eski yıldız oyuncu, yapılan tüm iddiaları yalanlamıştı.

Dünyaca ünlü eski futbolcunun yengesiyle yasak ilişkisi ortaya çıkmıştı! Son hali gündeme oturdu

YENGESİYLE BİRLİKTE OLMUŞTU

Sansasyonel olayların başrolü Ryan Giggs'in 2011 yılında kardeşi Rhodri'nin eşi Natasha ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Büyük yankı uyandıran bu olayın ardından kardeşi Rhodri ve eşi ayrılmıştı.

Dünyaca ünlü eski futbolcunun yengesiyle yasak ilişkisi ortaya çıkmıştı! Son hali gündeme oturdu

YAŞLI GÖRÜNTÜSÜ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Dailystar'da yer alan habere göre, eski kız arkadaşına saldırmak ve zorlayıcı davranışlarda bulunmaktan yargılanan ve yargı süreci devam eden Giggs'in yaşlı ve sakallı görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. İşte Ryan Giggs'in son hali:

Dünyaca ünlü eski futbolcunun yengesiyle yasak ilişkisi ortaya çıkmıştı! Son hali gündeme oturdu

Dünyaca ünlü eski futbolcunun yengesiyle yasak ilişkisi ortaya çıkmıştı! Son hali gündeme oturduGörüntü: Umbler Pictures-Splashnews

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Ryan Giggs Spor Haberler

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