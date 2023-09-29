Dünya Yıldızları Asya Şampiyonlar Ligi'nde Sahne Alıyor

Dünya yıldızlarının sahne aldığı Asya Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İkinci hafta mücadelelerinde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, 2 Ekim Pazartesi günü saat 21.00'de Tacikistan temsilcisi İstiklol'ü ağırlıyor. Benzema, Kante ve Fabinho'nun takımı Al-Ittihad ise saat 19.00'da İran ekibi Sepahan'ın konuğu oluyor. İlk haftayı 1 puanla kapatan Neymarlı Al-Hilal de N.Mazandaran deplasmanında galibiyet arıyor.

Dünya yıldızlarının sahne aldığı Asya Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İkinci hafta mücadelelerinde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, 2 Ekim Pazartesi günü saat 21.00'de Tacikistan temsilcisi İstiklol'ü ağırlıyor. Benzema, Kante ve Fabinho'nun takımı Al-Ittihad ise saat 19.00'da İran ekibi Sepahan'ın konuğu oluyor. İlk haftayı 1 puanla kapatan Neymarlı Al-Hilal de N.Mazandaran deplasmanında galibiyet arıyor.

Dünya yıldızlarının adresi Asya Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Karim Benzema sahne alıyor. 2022 yılında Avrupa'da yılın futbolcusu seçilen ve sezon başında Al-Ittihad'a transfer olan Karim Benzema'nın yanı sıra N'Golo Kante ve Fabinho gibi yıldızları kadrosunda barındıran Al-Ittihad, 2 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da İran temsilcisi Sepahan karşısında puan arayacak. Bu eğlenceli karşılaşma D-Smart 77. kanaldan naklen ekranlara yansıyacak.

RONALDO İKİDE İKİ YAPMAK İSTİYOR

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, Tacikistan temsilcisi İstiklol ile karşı karşıya geliyor. Asya Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasını galibiyetle tamamlayan Ronaldo ve arkadaşları, İstiklol'ü devirmek ve puanını 6'ya çıkarmak istiyor. 2 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve D-Smart 77. kanaldan naklen yayınlanacak.

JORGE JESUS VE NEYMAR GALİBİYET PEŞİNDE

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı ve dünyaca ünlü süperstar Neymar'ın formasını giydiği Al-Hilal de Asya Şampiyonlar Ligi'nde çıkış arıyor. İlk haftayı beraberlikle tamamlayan Brezilyalı süperstarın takımı Al-Hilal, D-Smart 77. kanaldan naklen yayınlanacak maçta 3 Ekim Salı günü saat 19.00'da Nassaji Mazandaran'la karşı karşıya gelecek.