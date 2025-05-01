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Dünya Yıldızlar ve Gençler Halter Şampiyonası Lima'da Başladı

Dünya Yıldızlar ve Gençler Halter Şampiyonası Lima'da Başladı
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Peru'nun başkenti Lima'da başlayan şampiyonada Türkiye, 17 sporcu ile temsil ediliyor. İlk gününde yıldız kızlar 40 kiloda Ecrin Naz Şahin gümüş madalya kazandı.

Dünya Yıldızlar ve Gençler Halter Şampiyonası, Peru'nun başkenti Lima'da başladı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonun ilk gününde yıldız kızlar 40 kiloda yarışan milli sporcu Ecrin Naz Şahin, koparmada 57 kiloluk derecesiyle gümüş madalya aldı.

Türkiye'nin 17 sporcuyla katıldığı şampiyona, 5 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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