Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası yarın Meksika'da başlıyor - Haberler

Meksika'da yarın başlayacak Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi 10'u kadın 16 sporcu temsil edecek.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-18 Haziran tarihlerinde Leon kentinde gerçekleştirilecek organizasyon için ay-yıldızlı kafile bu ülkeye ulaştı.

Şampiyonada mücadele edecek milli halterciler şöyle:

Kadınlar: Aysu Bektaş, Ceren Akarsu (40 kilo), Ezgi Kılıç (45 kilo), Bahar Kırat (49 kilo), Mislina İlhan (55 kilo), Canan Korçak (64 kilo), Burcu İldem Gerçekten (71 kilo), Büşra Çan (81 kilo), Tuana Süren ve Fatmagül Çevik (+81 kilo)

Erkekler: Engin Kara, Mustafa Eliş (61 kilo), Alaaddin Saygın, Halil İbrahim Akbulut (67 kilo), Yaşar Karaca (73 kilo), Sami Baki Kıymet (102 kilo)

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, en iyi sonuçları almayı hedeflediklerini belirterek, "Çok başarılı bir Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktık. Şimdi Yıldızlar Dünya Şampiyonası sınavından yüzümüzün akıyla çıkmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.