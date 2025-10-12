Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Alanya'da Devam Ediyor

Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor.

Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı şampiyona, 700 rakımlı Yassıtepe Alanyaspor TAKEOFF mevkisinde gerçekleştiriliyor.

Şampiyonanın ikinci günü hava şartlarındaki olumsuzluktan dolayı gecikmeli başladı. Rüzgardan dolayı bugünkü yarışlarda 40'a yakın sporcu mücadele etti.

Milli sporculardan Faruk Karateke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yamaç Paraşütü Hedef Milli Takımı olarak birinci olmak istediklerini söyledi.

Yamaç Paraşütü Hedef Milli Takımı adına yarışan en genç sporcu olduğunu anlatan Faruk, "19 yaşındayım. Bu genç yaşta milli takımda yer alıp ülkemi temsil ettiğim için çok mutlu ve gururluyum. Dünyanın en iyi paraşütçüleriyle yarışıyoruz. Ama biz de iyi bir takımız. İyi bir derece alacağımıza inanıyorum. Bizleri destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Havanın iyi olması durumunda toplam 12 sorti uçacak pilotlar, toplayacakları puan durumuna göre derecelendirilecek.

36 ülkeden 143 sporcunun katıldığı organizasyon 19 Ekim'de sona erecek.