Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Alanya'da Başladı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 38 ülkeden 143 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı. Türkiye'yi 7 milli sporcunun temsil ettiği organizasyonun ev sahibi Alanya Havacılık Spor Kulübü'nün 3 sporcusu da milli takım kadrosunda yer aldı.

Alanya'da 9-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 13'üncü Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı. 38 ülkeden 143 sporcunun katıldığı şampiyona, Alanya semalarında renkli görüntüler oluşturdu. Alanya Havacılık Spor Kulübü Başkanı ve organizatör Ergun Ulu, "9-19 Ekim tarihleri arasında Alanya'da 'Kategori 1' dediğimiz Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın başlangıcını, bugün itibarıyla startını verdik. 38 ülke, 143 sporcu katıldı. Şu an her şey çok güzel, organizasyonda herhangi bir eksiğimiz yok. Yaklaşık bir hafta sürecek olan uçuşlarla beraber yarışmanın birincileri seçilecek. Önemli olan burada güzel, kazasız belasız, fairplay çerçevesi içerisinde yarışmayı bitirmek" dedi.

'3 SPORCUMUZ MİLLİ TAKIMDA'

Türkiye'yi 7 sporcunun temsil ettiğini belirten Ulu, Alanya Havacılık Spor Kulübü'nün 3 sporcusunun milli takım kadrosunda yer aldığını söyledi. Ulu, "Bizim gururumuz şu; Alanya Havacılık Spor Kulübü'nün altyapısından yetişen 2 sporcumuz mevcut. Toplamda 3 sporcumuz var ama kendi çekirdekten yetiştirdiğimiz genç sporcumuz 2. Bu da bize ayrı bir gurur veriyor" diye konuştu.

'BÜYÜK DESTEKLERLE BU NOKTAYA GELDİK'

Alanyaspor ve Alanya Belediyesi'nin sporcuların gelişiminde büyük katkısı olduğunu vurgulayan Ulu, "Bu çocukların gelişiminde Alanyaspor'un ve Alanya Belediyemizin büyük destekleri hala devam etmekte. En önemlisi bu organizasyonun yapılmasında Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanımız Emre Şahin'e, büyük desteklerinden dolayı Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyoruz. İlgisi, alakası, her dakikasını takip ettiler. İnşallah kazasız belasız güzel bir yarışmayı sonlandıracağız" dedi.