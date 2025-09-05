Dünya Uzay Modelleri Şampiyonası'ndan İkinci Geldiler

Dünya Uzay Modelleri Şampiyonası gençler S9A kategorisinde takım halinde ikinci olan Hacer Naz Kaya, Çınar Sarıkurt ve Elif Toker, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya'yı ziyaret etti.

Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde 13 ülke ve 43 sporcunun katıldığı organizasyonda 2'nci olan takım, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Genç sporcuları başarıları dolayısıyla tebrik eden Fikri Çetinkaya, sıradaki hedefin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade etti.