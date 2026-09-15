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Dünya Tüm Dallar Para Atıcılık Şampiyonası sona erdi

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Dünya Tüm Dallar Para Atıcılık Şampiyonası, Güney Kore'de tamamlandı.

Dünya Tüm Dallar Para Atıcılık Şampiyonası, Güney Kore'de tamamlandı.

Changwon kentindeki organizasyonda para trap PT3 disiplininde mücadele eden milli sporcu Muaz Erdem Madran, sıralama müsabakasında 105 puan atarak finale yükseldi.

Final müsabakasında yarışan Muaz Erdem, dünya dördüncüsü oldu.

Paralimpik oyunlarına kota veren Dünya Para Atıcılık Şampiyonası'nda Türkiye'yi 14 sporcu temsil etti.

Kaynak: AA
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