Dünya, testis kanserini atlatarak sahalara dönen Haller'in 10 dakikada yaptıklarını konuşuyor

Borussia Dortmund'un golcüsü Sebastien Haller, sahalara müthiş döndü. Testis kanserini atlatan 28 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinin, Basel ile oynadığı özel maçta şov yaptı.

HAT-TRICK YAPTI

Sebastien Haller, Borussia Dortmund'un Basel'i 6-0 yendiği hazırlık maçında hat-trick yaptı. 3 gole imza atan futbolcu büyük bir mutluluk yaşarken, attığı gollerden sonra takım arkadaşları tarafından özel olarak tebrik edildi.

"BU MACERA DEVAM EDECEK"

Kanser tedavisi sonrası ilk kez Fortuna Dusseldorf ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Haller karşılaşma sonunda, "Çok fazla alkışlandım. Takım arkadaşlarım ve diğer takımlardaki oyunculardan çok fazla iyi dilek mesajları aldım. Bu tarz destek daha hızlı iyileşmenize yardımcı oluyor. 6 ay sonra sahalara döndüm. Yeniden oynamayı dört gözle bekliyordum. Bir kulübe transfer olduğunuzda oynamak istersiniz ama ben bu fırsatı yakalayamadım. Şimdi oynayacağım ve bu macera devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.