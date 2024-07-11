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Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonası İngiltere'de devam ediyor

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Motor sporlarında Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası (WSSP) heyecanı İngiltere etabıyla devam ediyor. Toprak Razgatlıoğlu'nun liderliğini koruma, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nun ise podyum mücadelesi vereceği yarış Red Bull TV'de canlı olarak yayınlanacak.

Motor sporlarında Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası (WSSP) heyecanı İngiltere etabıyla devam ediyor. Toprak Razgatlıoğlu'nun liderliğini koruma, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nun ise podyum mücadelesi vereceği yarış Red Bull TV'de canlı olarak yayınlanacak.

Motor sporlarında dünyanın en prestijli yarışlarından Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası (WSSP) heyecanı İngiltere Donington Park Pisti'nde devam ediyor.

Sezonun 4. etabı olan İtalya ayağında 3 gün boyunca podyumun zirvesinde yer alan BMW Motorrad pilotu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, liderliğini korumak için mücadele verecek. Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Red Bull sporcuları Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ise podyumda yer edinmek için ter dökecek.

Genel puan tablosunda Razgatlıoğlu, İtalyan pilot Bulega'nın 21 puan önünde 179 puanla lider konumda bulunuyor.

Toprak Razgatlıoğlu'nun liderliğini korumak için mücadele edeceği Dünya Superbike Şampiyonası yarışları 13 Temmuz Cumartesi ve 14 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak. Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün podyum mücadelesi vereceği Dünya Supersport Şampiyonası yarışları ise TSİ 17.15'te gerçekleşecek. Yarışlar, Red Bull TV ekranlarından canlı yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Toprak Razgatlıoğlu Dünya Spor Güncel Haberler

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