Dünya sessizliğini bozan Cristiano Ronaldo'nun açıklamalarını konuşuyor: İhanete uğradım

Manchester United'da zor günler geçiren Cristiano Ronaldo, uzun süren sessizliğini bozdu. Teknik direktör Erik ten Hag'ı hedef alan Portekizli yıldız, "Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam!" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Manchester United'daki son durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, İngiltere'de Pierce Morgan'a verdiği röportajda teknik direktör Erik ten Hag için ağır ifadeler kullandı.

"BANA SAYGI GÖSTERMEYEN BİRİNE SAYGI DUYMAM"

Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag'ı hedef aldığı açıklamada, "Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

"NEDEN BU KADAR SIK ELEŞTİRDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Kendisini eleştiren efsane futbolcu Wayne Rooney'i de hedef alan Ronaldo, "Beni neden bu kadar sık eleştirdiğini bilmiyorum. Sanırım ben hala üst seviyede oynamaya devam ediyorum, o ise emekli oldu. Sebebi bu diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"HİÇ GELİŞME GÖSTERİLMEDİ"

Manchester United'ın Sir Alex Ferguson'dan sonra hiçbir gelişme göstermediğine dikkat çeken Portekizli futbolcu, "Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır." açıklamasını yaptı." dedi.